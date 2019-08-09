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Beşiktaşlı Nicolas Isimat-Mirin, Amiens yolunda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2019 17:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.

Beşiktaşlı Nicolas Isimat-Mirin, Amiens yolunda

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Mirin, yol ayrımında. Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens'te ilk hedef Mirin. Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Nicolas Isimat-Mirin Amiens

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