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Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi

10.10.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı.

Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.

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