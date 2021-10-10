Beşiktaşlı oyuncu Kenan Karaman ameliyat edildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile oynadıkları maçta sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ameliyatı başarılı geçen Kenan Karaman'ın rehabilitasyon sürecine başlanıldığı aktarıldı.

Kenan Karaman'a plak ve vida ile tespit uygulandığı kaydedildi.



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