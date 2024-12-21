Beşiktaşlı taraftarlar sitem etti! Dolmabahçe'de "Söylesene Hasan Arat kaç para koydun?" tezahüratları

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, siyah - beyazlı tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.

İLK YARIDA GOLLER KARŞILIKLI

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Nuno Lima, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak konuk ekibin üstünlüğü sadece 2 dakikada sürdü. Dakikalar 7'yi gösterdiğine Beşiktaş, Rafa Silva ile cevap verdi.

DOLMABAHÇE'DE HASAN ARAT'A PROTESTO

Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye ilgi göstermezken istifa eden eski başkan Hasan Arat sert bir dille protesto edildi.

Siyah - beyazlı taraftarlar, eski başkanları için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.