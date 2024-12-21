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Beşiktaşlı taraftarlar sitem etti! Dolmabahçe'de "Söylesene Hasan Arat kaç para koydun?" tezahüratları

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 19:55
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Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 17.haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı goller ile 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, siyah - beyazlı taraftarlar eski başkanları Hasan Arat'a yönelik sert bir tezahüratta bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar sitem etti! Dolmabahçe'de "Söylesene Hasan Arat kaç para koydun?" tezahüratları

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, siyah - beyazlı tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.

İLK YARIDA GOLLER KARŞILIKLI

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Mücadelenin henüz 5. dakikasında Nuno Lima, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak konuk ekibin üstünlüğü sadece 2 dakikada sürdü. Dakikalar 7'yi gösterdiğine Beşiktaş, Rafa Silva ile cevap verdi.

DOLMABAHÇE'DE HASAN ARAT'A PROTESTO

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Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye ilgi göstermezken istifa eden eski başkan Hasan Arat sert bir dille protesto edildi.

Siyah - beyazlı taraftarlar, eski başkanları için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Günün Maçları

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19:00 73'
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

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Süper Lig Alanyaspor son dakika beşiktaş hasan arat
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