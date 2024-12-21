Beşiktaşlı taraftarlar sitem etti! Dolmabahçe'de "Söylesene Hasan Arat kaç para koydun?" tezahüratları

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, siyah - beyazlı tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.
Mücadelenin henüz 5. dakikasında Nuno Lima, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Ancak konuk ekibin üstünlüğü sadece 2 dakikada sürdü. Dakikalar 7'yi gösterdiğine Beşiktaş, Rafa Silva ile cevap verdi.
Beşiktaşlı taraftarlar mücadeleye ilgi göstermezken istifa eden eski başkan Hasan Arat sert bir dille protesto edildi.
Siyah - beyazlı taraftarlar, eski başkanları için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.
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