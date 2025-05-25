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Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını şampiyon gibi karşıladı

Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig’de oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi takımlarını adeta şampiyon gibi karşıladı.

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını şampiyon gibi karşıladı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, maç öncesi her zamankinden farklı olarak Barbaros Meydanı ve Ağaçlı Yol güzergahını kullanarak Tüpraş Stadyumu’na ulaştı.

Beşiktaş taraftarı da sezonun son iç saha müsabakası olması sebebiyle Barbaros Meydanı’nda toplanarak, güzergah boyunca siyah-beyazlı kafileye eşlik etti. Sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Tüpraş Stadyumu’na geldi.

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Tüm Maçlar
19:00 22'
Beşiktaş Beşiktaş
0 - 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

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