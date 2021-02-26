Beşiktaşlı taraftarlardan takıma coşkulu karşılama

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, ligin 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma öncesinde bine yakın siyah-beyazlı taraftar, Vodafone Park Stadyumu'nun önüne gelerek takımlarına destek oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan destek çağrısı sonrasında stadyum önünde bulaşan siyah-beyazlı taraftarlar, marşlar ve meşaleler eşliğinde takımlarını karşıladı.

Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

