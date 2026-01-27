SPOR

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin acı kaybı! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Beşiktaş camiası, Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle yasa boğuldu. Kulüp, resmi kanallar aracılığıyla taziye mesajlarını iletti.

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin acı kaybı! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Siyah-beyazlı kulüp, Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu.

Beşiktaş, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin acı kaybıyla sarsıldı. Kulüp, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Sunday Ndidi'nin elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu beklenmedik vefat, hem Beşiktaş camiasında hem de Nijeryalı futbolcunun sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ...

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi nin acı kaybı! Babası trafik kazasında hayatını kaybetti 1

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi’ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Bu taziye mesajı, kısa sürede binlerce Beşiktaş taraftarı ve futbolsever tarafından paylaşıldı.

Wilfred Ndidi'nin, babasının vefat haberi üzerine büyük bir yıkım yaşadığı ve Nijerya'ya gitmek üzere hazırlıklara başladığı öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin, Ndidi'ye her türlü desteği sağladığı ve acısını hafifletmek için yanında olduğu belirtildi. Oyuncunun, babasının cenaze törenine katıldıktan sonra Türkiye'ye dönmesi ve takıma yeniden katılması bekleniyor. Ancak, bu acı kaybın Ndidi'nin performansı üzerindeki etkisi ve ne zaman sahalara döneceği henüz belirsizliğini koruyor. Teknik direktör ve takım arkadaşları, Ndidi'ye bu zorlu süreçte moral vermeye ve destek olmaya çalışıyor.

Wilfred Ndidi
