SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA | Liverpool zaferi sonrası Gabriel Sara'ya büyük müjde! Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'na çağırıyor...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği tarihi geceye damga vuran isimlerden biri olan Gabriel Sara için flaş bir iddia ortaya atıldı! Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu habere göre; Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlanan Bruno Guimaraes'in yerine 26 yaşındaki yıldız orta sahayı kadroya davet etmeye hazırlanıyor. İşte Sara'nın ilk milli heyecanının perde arkası...

SON DAKİKA | Liverpool zaferi sonrası Gabriel Sara'ya büyük müjde! Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'na çağırıyor...
Emre Şen
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u Lemina'nın tek golüyle 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray'da, oyuncuların bireysel performansları da Avrupa'nın zirvesinde ses getirmeye devam ediyor.

Zorlu İngiliz ekibine karşı orta sahada kusursuz bir oyun sergileyen ve sahanın en iyileri arasında gösterilen Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, bu üstün formunun ödülünü milli formayla almak üzere.

FABRİZİO ROMANO DUYURDU: ANCELOTTİ'DEN SARA'YA DAVET!

SON DAKİKA | Liverpool zaferi sonrası Gabriel Sara ya büyük müjde! Ancelotti, Brezilya Milli Takımı na çağırıyor... 1

Transfer piyasasının ve spor dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, maçın hemen ardından Gabriel Sara ile ilgili çok çarpıcı bir gelişmeyi paylaştı.

Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Bruno Guimaraes'in yaşadığı sakatlık sonrası orta saha rotasyonunda arayışa geçen teknik direktör Carlo Ancelotti, gözünü Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. İtalyan efsanenin yakında resmi olarak açıklayacağı Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda Gabriel Sara'nın da isminin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

SON DAKİKA | Liverpool zaferi sonrası Gabriel Sara ya büyük müjde! Ancelotti, Brezilya Milli Takımı na çağırıyor... 2

Eğer beklenen bu resmi davet gelirse, 26 yaşındaki yetenekli futbolcu kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'nın formasını giyme onuruna erişecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da istikrar abidesi olan Sara, çıktığı 37 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik harika bir skor katkısı sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimle 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! 'Kahramanlarını onurlandırdılar'Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! 'Kahramanlarını onurlandırdılar'
Efsane futbolcudan Galatasaray'a küstah sözler! Liverpool'un 1-0'lık hezimetini sindiremedi...Efsane futbolcudan Galatasaray'a küstah sözler! Liverpool'un 1-0'lık hezimetini sindiremedi...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Brezilya galatasaray Gabriel Sara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.