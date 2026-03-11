SON DAKİKA | Liverpool zaferi sonrası Gabriel Sara'ya büyük müjde! Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'na çağırıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u Lemina'nın tek golüyle 1-0 devirerek çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray'da, oyuncuların bireysel performansları da Avrupa'nın zirvesinde ses getirmeye devam ediyor.

Zorlu İngiliz ekibine karşı orta sahada kusursuz bir oyun sergileyen ve sahanın en iyileri arasında gösterilen Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, bu üstün formunun ödülünü milli formayla almak üzere.

FABRİZİO ROMANO DUYURDU: ANCELOTTİ'DEN SARA'YA DAVET!

Transfer piyasasının ve spor dünyasının en güvenilir kaynaklarından biri olan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, maçın hemen ardından Gabriel Sara ile ilgili çok çarpıcı bir gelişmeyi paylaştı.

Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Brezilya Milli Takımı'nın yıldızlarından Bruno Guimaraes'in yaşadığı sakatlık sonrası orta saha rotasyonunda arayışa geçen teknik direktör Carlo Ancelotti, gözünü Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. İtalyan efsanenin yakında resmi olarak açıklayacağı Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda Gabriel Sara'nın da isminin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Eğer beklenen bu resmi davet gelirse, 26 yaşındaki yetenekli futbolcu kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'nın formasını giyme onuruna erişecek.

Bu sezon Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da istikrar abidesi olan Sara, çıktığı 37 resmi maçta 6 gol ve 3 asistlik harika bir skor katkısı sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimle 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.