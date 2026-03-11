Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! 'Kahramanlarını onurlandırdılar'

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool karşılaşmasında Victor Osimhen için özel bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey kale arasında boydan boya açılan pankartın hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü.

OSIMHEN AĞLADI

Koreografi, 3 yaşındayken annesini kaybeden Osimhen’in hikâyesinden esinlenerek “Biz bir aileyiz” temasıyla hazırlandı. Taraftarların bu anlamlı jesti karşısında Osimhen duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

RAMS Park'taki bu anlar dünya basınında da geniş yankı buldu. İspanyol AS Gazetesi bu anları manşetinden 'Kahramanlarını onurlandırdılar' başlığıyla duyurdu.

İŞTE O BAŞLIKLAR