Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! 'Kahramanlarını onurlandırdılar'

Galatasaray taraftarları, Victor Osimhen için Liverpool maçı öncesinde özel bir koreografi hazırlarken taraftarların büyük emek vererek hazırladığı bu pankart dünya basınının da gündemine oturdu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool karşılaşmasında Victor Osimhen için özel bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey kale arasında boydan boya açılan pankartın hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü.

OSIMHEN AĞLADI

Osimhen ağladı, dünya o anları konuştu! Kahramanlarını onurlandırdılar 1

Koreografi, 3 yaşındayken annesini kaybeden Osimhen’in hikâyesinden esinlenerek “Biz bir aileyiz” temasıyla hazırlandı. Taraftarların bu anlamlı jesti karşısında Osimhen duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

RAMS Park'taki bu anlar dünya basınında da geniş yankı buldu. İspanyol AS Gazetesi bu anları manşetinden 'Kahramanlarını onurlandırdılar' başlığıyla duyurdu.

İŞTE O BAŞLIKLAR

