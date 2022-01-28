SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, Galatasaray 6 yiyince dalga geçti! Sosyal medya karıştı...

Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, Galatasaray 6 yiyince dalga geçti! Sosyal medya karıştı...

28.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesi sosyal medyada olay oldu. Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın bu yenilgisinin ardından Josef de Soza'dan ilginç bir paylaşım geldi. Gülen surat ifadesi paylaşan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Tuzlaspor'a yenilgisiyle adeta dalga geçti.

Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, Galatasaray 6 yiyince dalga geçti! Sosyal medya karıştı...

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da Domenec Torrent'in özel talimatıyla bir dostluk maçı düzenlendi. Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Nef Stadyumunda karşı karşıya gelen Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu bu yenilgi sonrası Galatasaray ile adeta dalga geçti.

GÜLEN SURAT PAYLAŞTI

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Josef de Souza, Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesinin ardından Twitter hesabından gülen surat paylaştı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan bu paylaşım Galatasaray taraftarını kızdırdı.

ghnhg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan, Başakşehir'de!Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan, Başakşehir'de!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Tuzlaspor Josef de Souza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ının eşi Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri çıktı

Camdaki Kız'ın Gülcihan'ının eşi Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri çıktı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

Filtresiz yakalandı! Görenler şaştı kaldı

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Öğleden sonra gelen kara bulutlara dikkat!

Öğleden sonra gelen kara bulutlara dikkat!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Rıdvan Dilmen'den olay iddia! ''12-13 puan...''

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Bu hata dünya gündeminde! Osayi Samuel'den hileli pas! 'Maç tekrarı...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.