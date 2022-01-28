Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, Galatasaray 6 yiyince dalga geçti! Sosyal medya karıştı...

Lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da Domenec Torrent'in özel talimatıyla bir dostluk maçı düzenlendi. Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile Nef Stadyumunda karşı karşıya gelen Galatasaray büyük bir şok yaşadı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor 6-2 kazandı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu bu yenilgi sonrası Galatasaray ile adeta dalga geçti.

GÜLEN SURAT PAYLAŞTI

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi Josef de Souza, Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesinin ardından Twitter hesabından gülen surat paylaştı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan bu paylaşım Galatasaray taraftarını kızdırdı.



