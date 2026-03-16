Beşiktaşlı yıldız o sözler sonrası çılgına döndü! 'Telefonun arkasına saklanmayın'

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip etkili bir performans sergileyerek sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN"

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaşanan bir diyalog ise gündem oldu. Beşiktaşlı bir taraftarın Malili futbolcu El Bilal Toure’ye yaptığı yorum dikkat çekti.

Taraftarın, “Sanırım senin bonservisini almayacağız, bize net adam lazım. Emeklerin için şimdiden teşekkürler, kardeşim.” mesajına Toure, “Bilgi için teşekkürler, başkan.” yanıtını verdi.

TELEFONUN ARKASINA SAKLANMAYIN

Söz konusu etkileşimin ardından El Bilal Toure, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Malili oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın.”