SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaşlı yıldız o sözler sonrası çılgına döndü! 'Telefonun arkasına saklanmayın'

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından El Bilal Toure ile bir taraftar arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Taraftarın bonservisiyle ilgili yorumuna esprili bir yanıt veren Malili futbolcu, daha sonra yaptığı paylaşımda ise bazı eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

Cevdet Berker İşleyen
MLİ Mali
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip etkili bir performans sergileyerek sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.

"TEŞEKKÜRLER BAŞKAN"

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaşanan bir diyalog ise gündem oldu. Beşiktaşlı bir taraftarın Malili futbolcu El Bilal Toure’ye yaptığı yorum dikkat çekti.

Taraftarın, “Sanırım senin bonservisini almayacağız, bize net adam lazım. Emeklerin için şimdiden teşekkürler, kardeşim.” mesajına Toure, “Bilgi için teşekkürler, başkan.” yanıtını verdi.

TELEFONUN ARKASINA SAKLANMAYIN

Söz konusu etkileşimin ardından El Bilal Toure, sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

Malili oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın.”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika beşiktaş El Bilal Toure
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.