Beşiktaşlı yıldıza Premier Lig'den talip

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin, İngiltere Premier Lig kulüplerinden Brighton & Hove Albion'ın transfer listesine girdi.

Ada basınında yer alan habere göre; daha önce adı West Ham, Everton ve Southampton ile anılan Cyle Larin için Brighton devreye girdi. Beşiktaş formasıyla tarihi bir sezonu geride bırakan Kanadalı golcü için Brighton'ın istekli olduğu belirtildi.

HÜCUMDA SORUN YAŞIYORLAR

Bu sezon Premier Lig'de geride kalan 15 haftada 20 puanla 9. sırada yer alan ancak bu başarısını savunma performansına borçlu olan Brighton, hücumda ise İngiltere'nin en kötü üçüncü takım oldu. 15 maçta 14 gol atan Brighton'ın çare olarak gördüğü isimlerden birinin Larin olduğunun da altı çizildi.

Brighton'ın Larin ile ocak ayında ön sözleşme imzalamak istediği, sezon sonunda da kadrosuna katmayı planlamayı vurgulandı.

87 MAÇTA 45 GOLLÜK ETKİ

Beşiktaş'ın Ocak 2018'de 1.85 milyon euro karşılığı Orlando'dan transfer ettiği Kanadalı golcü, siyah beyazlı formayla çıktığı 87 resmi maçta 36 gol atıp 9 asist yaptı.



