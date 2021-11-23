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Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip

23.11.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Batshuayi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Aktarılan bilgilere göre bonservisi İngiliz ekibinde bulunan yıldız golcüye, Meksika Ligi takımlarından Tigres talip oldu.
Son dakika... Batshuayi'ye sürpriz talip!

Belçikalı yıldız için Meksika ekibinin devreye girdiği belirtildi.

fr.besoccer.com'un haberine göre Tigres, Chelsea ile Batshuayi transferi için sezon sonunda transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Haberde Batshuayi'nin transferi için 5 milyon euro fesih bedelinin ödenmesi gerektiğinin de altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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