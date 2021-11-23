Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Aktarılan bilgilere göre bonservisi İngiliz ekibinde bulunan yıldız golcüye, Meksika Ligi takımlarından Tigres talip oldu.

Son dakika... Batshuayi'ye sürpriz talip!

Belçikalı yıldız için Meksika ekibinin devreye girdiği belirtildi.

fr.besoccer.com'un haberine göre Tigres, Chelsea ile Batshuayi transferi için sezon sonunda transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Haberde Batshuayi'nin transferi için 5 milyon euro fesih bedelinin ödenmesi gerektiğinin de altı çizildi.



