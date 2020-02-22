Beşiktaşlı yıldızlar Elneny, Boateng ve Karius'tan açıklamalar!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Elneny, Boateng ve Karius yayıncı kuruluşa konuştu.

ELNENY: SEZONUN EN İYİ FUTBOLUNU OYNADIK

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Elneny açıklamasında, "Takım arkadaşlarımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. 2. yarıda maçı bitirecek golü bulmalıydık, birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Bana kalırsa, sezonun en iyi futbolunu oynadık, futbolda bazen şans faktörünün yanınızda olması gerekir. Anlamakta güçlük çekiyorum yine de, son dakikada 2 puanı bıraktık." ifadelerini kullandı.

BOATENG: FUTBOL HER ZAMAN ADİL DEĞİL

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Kevin-Prince Boateng mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BAZEN ADİL DEĞİL"

Boateng, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, maçın tamamında iyi olan bizdik, oyuna tamamen hükmettik ve tüm maçta takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir, her zaman adil değildir, bazen küçük detaylar, büyük fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu." dedi.

"GOLDEN SONRA DARBE ALDIM"

Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan bir darbe aldım kafama, bir baş dönmesi oldu ama ciddi gözükmüyor." sözlerini kullandı