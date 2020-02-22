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Beşiktaşlı yıldızlar Elneny, Boateng ve Karius'tan açıklamalar!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 23:10 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Elneny, Boateng ve Karius açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı yıldızlar Elneny, Boateng ve Karius'tan açıklamalar!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Elneny, Boateng ve Karius yayıncı kuruluşa konuştu.

ELNENY: SEZONUN EN İYİ FUTBOLUNU OYNADIK

Beşiktaş'ta Muhammed Elneny mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Elneny açıklamasında, "Takım arkadaşlarımın ortaya koyduğu performanstan gurur duyuyorum. 2. yarıda maçı bitirecek golü bulmalıydık, birçok fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Bana kalırsa, sezonun en iyi futbolunu oynadık, futbolda bazen şans faktörünün yanınızda olması gerekir. Anlamakta güçlük çekiyorum yine de, son dakikada 2 puanı bıraktık." ifadelerini kullandı.

BOATENG: FUTBOL HER ZAMAN ADİL DEĞİL

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Kevin-Prince Boateng mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL BAZEN ADİL DEĞİL"

Boateng, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, maçın tamamında iyi olan bizdik, oyuna tamamen hükmettik ve tüm maçta takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir, her zaman adil değildir, bazen küçük detaylar, büyük fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu." dedi.

"GOLDEN SONRA DARBE ALDIM"

Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan bir darbe aldım kafama, bir baş dönmesi oldu ama ciddi gözükmüyor." sözlerini kullandı

KARİUS'TAN UĞURCAN ÇAKIR YORUMU VE GOL GÖNDERMESİ

Beşiktaş'ta kaleci Loris Karius 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu

"SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADIK "

Loris Karius açıklamasında, "Belki de sezonun en iyi maçını oynadık, 2 pozisyon için de dikkat eksikliği ile golü kalemizde gördük. Bu sonuca inanmak zor, 4-1, 5-1 kazanmamız gereken bir maçtı. Kafamızı dik tutmamız ve performansı analiz etmemiz gerekiyor, biz de bunu yapacağız" dedi.

"UĞURCAN İYİYDİ AMA BİZ ATAMADIK"

Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Uğurcan çok iyi kurtarışlar yaptı, kabul etmek lazım ama bazı pozisyonlar vardır, hücum anlamında bitirici işlerde kararlı davranırsanız, kaleciye şans bırakmazsınız, kalecinin hiçbir şansı olmaz. Bu öldürücü bir işgüdüdür. Onların attığı gollere baktığımızda çok pozisyona girmediler, 2 pozisyonda 2 gol attılar. İçgüdü anlamında bizden yukarıda kaldıklarını gösteriyor bu, belki de bu yüzden ligin zirvesine çıktılar. İlk gol öncesinde de bir faul pozisyonu var, bu sezon bu pozisyonlarda bizim lehimize de düdük çalınmıyor, buna da değinmeden geçmeyelim.." sözlerini kullandı.


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