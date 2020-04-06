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Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğuları: "Ben olsam ligi tescil ederim"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.04.2020 20:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Türkiye Ligi'nin tescil edilmesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğuları: "Ben olsam ligi tescil ederim"

Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, koronavirüs yüzünden sadece dünya ekonomisinin değil, futbol ekonomisinin de çok değişeceğini ve virüsten sonrasını hiçbir şekilde kestiremedikerini söyledi.

"BEN OLSAM LİGİ TESCİL EDERİM"

  • Belçika, ligini tescil etti ama UEFA buna karşı çıkıyor, sizin bu duruma bakış açınız nedir?

Erdal Torunoğulları, "Belçika'nın ilan etmesi bence haklı. Türkiye Ligi'ni ben olsam tescil ederim. Küme düşmeyi iptal ederim, alttan da iki takım gelir. Seneye 20 takımla devam ederim. Şu anda ligin ne zaman oynanacağını kimse kestiremiyor, UEFA da bilmiyor.'' dedi.

"KULÜPLERİN YAŞAMASI İÇİN ÇOK RADİKAL KARARLAR ALINMALI"

  • UEFA ve FIFA bu süreçte neler yapmalı? Sonuçta kulüplerin ekonomisi de bu durumdan çok olumsuz etkilenecek.

Torunoğulları,''Antrenman yapılmıyor, sözleşmeler var. Kimse önünü göremiyor, büyük bir sıkıntı. Futbolu yönetenler böyle düşünüyor ama ne kadar direnirler bilmiyorum. UEFA kulüplerden taraf olmak zorunda. İşin gerçeği bu. Biz dahi kendi bıraktığımız işlerimizi virüsten sonra yerinde bulabilecek miyiz? Bulursak şükredelim. Kolay değil bu iş.İtalyan ayakkabı üreticisi bu hastalıktan öldü, imkanı olsa yapardı. İnsanlık için kurallara uymamız gerekiyor. Başkalarının ölümüne sebep olmayalım. Sağlık boyutu en önemlisi.Diyelim yarın lig başladı, sen stadı dolduramazsın, o insanlar nasıl gelecek stada. Her iş alanı için geçerli. UEFA da bunları göz önünde bulundurarak, fazla yıpratmadan kararı vermeli. FIFA da karar vermeli bundan dolayı. Beni almazsa ne yapayım UEFA Kupası'na. Ne yapayım? Kulüplerden yana tavır alması gerekiyor." dedi.

"UMARIM OYUNCULAR MAAŞLARINDA İNDİRİME GİDER"

  • Yönetim olarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek misiniz?

Torunoğulları,''Biz kendi aramızda görüşüyoruz yöneticiler olarak. Herkes anlayışla karşılıyor, bunun başka şansı yok. Umarım oyuncular maaşlarında indirime gider, şu an öyle bir şey yok. Kulübü korumak zorundayız, başka şansı yok. Benim, onun, kimsenin egosu söz konusu değil.'' dedi.

"İNSANLIK CAN DERDİNE DÜŞMÜŞ, BU TÜR TRANSFERİ KONUŞMAK AYIP"

  • Böylesi zor bir zamanda Dorukhan'ın yeni sözleşmesi üzerinden bir polemik başladı. Siz bu konuda ne diyorsunuz?

Torunoğulları, "Dorukhan bizim oyuncumuz.1.5 yıl daha sözleşmesi olan bir oyuncumuzdur. Dorukhan, Beşiktaş'la var oldu. Onun bir suçu yok, sakatlık geçirdi. Amacımız bir an önce iyileşip bizim takımın formasını giymesi. Menajeri hangi kafayla konuştu bilemiyorum. İnsanlık can derdine düşmüş. Transferi, bu tür şeyleri konuşmak da ayıp. Biz her şey sağlıklı giderken, 12'sinde menajeriyle temasa geçtik, bu kişiyle değil, biz bunu tanımıyoruz. Görüşmelerimiz oldu, çocuk sakatlığından dolayı şubatta Almanya'ya gitti. Geri döndü, bu virüs başladı. Bu rakamların bir anlamı kalmadı ki. Bu menajerin derdi, amacı nedir anlamış değilim. Bu adamı tanımıyorum da zaten." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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