Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğuları: "Ben olsam ligi tescil ederim"

Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, koronavirüs yüzünden sadece dünya ekonomisinin değil, futbol ekonomisinin de çok değişeceğini ve virüsten sonrasını hiçbir şekilde kestiremedikerini söyledi.

"BEN OLSAM LİGİ TESCİL EDERİM"

Belçika, ligini tescil etti ama UEFA buna karşı çıkıyor, sizin bu duruma bakış açınız nedir?

Erdal Torunoğulları, "Belçika'nın ilan etmesi bence haklı. Türkiye Ligi'ni ben olsam tescil ederim. Küme düşmeyi iptal ederim, alttan da iki takım gelir. Seneye 20 takımla devam ederim. Şu anda ligin ne zaman oynanacağını kimse kestiremiyor, UEFA da bilmiyor.'' dedi.

"KULÜPLERİN YAŞAMASI İÇİN ÇOK RADİKAL KARARLAR ALINMALI"

UEFA ve FIFA bu süreçte neler yapmalı? Sonuçta kulüplerin ekonomisi de bu durumdan çok olumsuz etkilenecek.

Torunoğulları,''Antrenman yapılmıyor, sözleşmeler var. Kimse önünü göremiyor, büyük bir sıkıntı. Futbolu yönetenler böyle düşünüyor ama ne kadar direnirler bilmiyorum. UEFA kulüplerden taraf olmak zorunda. İşin gerçeği bu. Biz dahi kendi bıraktığımız işlerimizi virüsten sonra yerinde bulabilecek miyiz? Bulursak şükredelim. Kolay değil bu iş.İtalyan ayakkabı üreticisi bu hastalıktan öldü, imkanı olsa yapardı. İnsanlık için kurallara uymamız gerekiyor. Başkalarının ölümüne sebep olmayalım. Sağlık boyutu en önemlisi.Diyelim yarın lig başladı, sen stadı dolduramazsın, o insanlar nasıl gelecek stada. Her iş alanı için geçerli. UEFA da bunları göz önünde bulundurarak, fazla yıpratmadan kararı vermeli. FIFA da karar vermeli bundan dolayı. Beni almazsa ne yapayım UEFA Kupası'na. Ne yapayım? Kulüplerden yana tavır alması gerekiyor." dedi.