Beşiktaşlı yönetici Seyit Ateş, Alanyaspor maçını değerlendirdi:

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, maçın hakemini eleştirerek "Ben bugün hakemi seyrederken gerçekten vicdanen rahatsız oldum" dedi.

Ateş, maçın ardından yaptığı açıklamada, Alanya'ya iyi bir futbol izleme umuduyla geldiklerini söyledi. Sahada oynanan futboldan iki takımın da memnun olması gerektiğini dile getiren Ateş, "Biz memnunuz. Eksiklerimiz var ama onun konuşulacağı yer burası değil. Kendi içimizde eksiklerimizi konuşacağız. Teknik Direktörümüz hafta içerisinde değerlendirme yapacak." dedi.

Maçın hakemini de değerlendiren Ateş, hakemlerin, geçen sene kaldığı yerden devam ettiğini ileri sürdü. Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmediğini söyleyen Ateş, "Başkanımız geçen yıldan beri hakemlerin değişikliğe uğramasını, hakem kadrolarının değiştirilmesini operasyonel faaliyetlerde bulunan hakemlerin bu camiadan silinip süpürülmesini ısrarla talep etti. Ama bugün görüyoruz ki rasyonel düşünen hakemler yine sahada mevcutlar. Yasin Kol'u sahada gören hiç kimsenin bu adam çok iyi hakem, bu maçın hakemidir, diyebilecek futbolseveri Türkiye'de görmüyorum." diye konuştu.

Haksızlık karşısında asla susmayacaklarını dile getiren Ateş, hakemlerin hakkaniyet ölçüleri içerisinde maç yönetmelerini istedi.

Ateş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ile ilgili eleştirilerde bulunarak "Maçın içinde pozisyonlara baktığınızda inanılmaz şeyler görüyorsunuz. Hepimiz futbol izleyicisiyiz. Ben bugün hakemi seyrederken gerçekten vicdanen rahatsız oldum. Bana değil aynı şey Alanya'ya yapılsaydı gerçekten rahatsız olurdum. Beşiktaş sırf kendi hakkı gasbedildiğinde ya da kendi haksızlığa uğradığında yüksek sesle konuşan bir camia değil. Bizim Beşiktaşlı duruşumuz var. Haksızlık kime yapılırsa mutlaka ses çıkarırız" dedi.

- "37. dakikadan itibaren 10 kişi oynaması tahammül edilemeyecek boyuttaydı"

Maçta yaşanan pozisyonlarla ilgili değerlendirme yapan Ateş, şöyle konuştu:

"Weghorst’un pozisyonunda adam kaleye gidiyor. Arkadan adam tutmuş kucaklamış, kaç kez seyrettirdi arkadaşlar bize. Ama Weghorst sarı kart görüyor. Rakibe sarı kart gösterilmesi lazımken lehimize faul verilmesi gerekirken bizim oyuncumuza sarı kart gösteriliyor. Emrecan'ın gördüğü ilk karı kart, dünyanın hiçbir yerinde sarı kart olarak değerlendirilemez. Ama maalesef basit bir sarı karttan sonrada ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. Bu havada futbol oynayan arkadaşlarımızın 37. dakikadan itibaren 10 kişi oynaması tahammül edilemeyecek boyuttaydı. Futbolcular saha içerisinde inanılmaz sıkıntılar çektiler."

Takımdaki eksiklikleri tamamlayacaklarına da vurgu yapan Ateş, "Bu sene Beşiktaş’a uzanana kolları kıracağız. Artık susmayacağız. Ceza vereceklermiş. Umurumuzda değil ceza. Beşiktaş'ın hakları gasbedilirken, bizim stada gelip maç izlememiz hiçbir şey ifade etmiyor" diye konuştu.

