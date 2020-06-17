YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van ekibinden sağlık çalışanlarına teşekkür

Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van ekibinden sağlık çalışanlarına teşekkür

VAN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu üyeleri, korona virüs pandemisi sürecindeki çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu Başkan ve üyeleri, korona virüs sürecindeki başarılı çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde pankart açtı.

Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu üyeleri, korona virüs pandemisi sürecindeki çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.
Van Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Van Grubu Başkan ve üyeleri, korona virüs sürecindeki başarılı çalışmalarından ötürü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde pankart açtı. Sağlık çalışanlarına ‘Sizlere minnettarız’ pankartı açan grup, daha sonra Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile Başhemşire Nejla Yeşilova’ya çiçek takdiminde bulundu. Burada kısa bir konuşma yapan Çarşı Van Grubu Başkanı Ahmet Karatay, pandemi sürecinde verdikleri emek ve gayretten dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, anlamlı ziyaretlerinden dolayı mutluluğunu dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise “Sağlık çalışanları 3-4 aydır cansiperane çalışıyor. Bu tarz motive edici ziyaretler daha öncede oldu. Bende bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş camiasına, Çarşı Van Grubuna ve Beşiktaşlılar Derneğine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Van Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:45
Sabah
04:35
Öğle
12:12
İkindi
16:07
Akşam
19:40
Yatsı
21:22

Van Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu

Milletvekili Arvas, Van Et Kombinasında incelemelerde bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Van'da kavga: 7 yaralı

Van'da kavga: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.