Beşiktaşlıları çıldırtan oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!

Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamladı.

Fatih Terim ile başlanan sezonda yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, adeta bozguna uğradı.

Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımı düzlüğe çıkaramadı.

Galatasaray'da daha önce de başkanlık yapan Dursun Özbek'in bu seçimde de avantajı elinde bulundurduğu söylenirken 11 Haziran'da Galatasaray yeni başkanını seçecek. Geçtiğimiz seçimde Burak Elmas'a karşı da başkanlık için yarışan Eşref Hamamcıoğlu, 40 oyla seçimi kaybetmişti. Bu kez seçimden kazanarak çıkmayı hedefleyen Eşref Hamamcıoğlu, transferde iddialı hamleler yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞLILARI VERDİĞİ POZLA ÇILDIRTMIŞTI

Son olarak boşa çıkan oyuncular kervanına iki Galatasaray'ın eski oyuncunun daha katılması Sarı-Kırmızılılar'da ciddi bir hareketlilik yaşanmasına yol açtı. Fanatik; Ergün'ün, Lyon'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Denayer'le bir görüşme yapacağını belirtiyor. Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırtan yıldız oyuncu Jason Denayer ile anlaşmak üzere.

Bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta forma giyen Jason Denayer, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Lyon, 2018 yılında Denayer için Manchester City'ye 10 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray'da forma giydiği kısa dönemde taraftarın çok beğendiği oyuncular arasına giren Jason Denayer, sarı-kırmızılı takıma bağlılığını birçok kez dile getirmişti.



