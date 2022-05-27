SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaşlıları çıldırtan oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!

Beşiktaşlıları çıldırtan oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!

27.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör değişikliği de yaşaması beklenen Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, transferde iddialı adımlar atmanın peşinde. Hamamcıoğlu, bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırtan yıldız oyuncu Jason Denayer ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...

Beşiktaşlıları çıldırtan oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor!
Jason Denayer

Jason Denayer

BEL Belçika
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamladı.

Fatih Terim ile başlanan sezonda yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını atan Galatasaray, adeta bozguna uğradı.

Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımı düzlüğe çıkaramadı.

Galatasaray'da daha önce de başkanlık yapan Dursun Özbek'in bu seçimde de avantajı elinde bulundurduğu söylenirken 11 Haziran'da Galatasaray yeni başkanını seçecek. Geçtiğimiz seçimde Burak Elmas'a karşı da başkanlık için yarışan Eşref Hamamcıoğlu, 40 oyla seçimi kaybetmişti. Bu kez seçimden kazanarak çıkmayı hedefleyen Eşref Hamamcıoğlu, transferde iddialı hamleler yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞLILARI VERDİĞİ POZLA ÇILDIRTMIŞTI

Db-I88gW0AEQd7x

Son olarak boşa çıkan oyuncular kervanına iki Galatasaray'ın eski oyuncunun daha katılması Sarı-Kırmızılılar'da ciddi bir hareketlilik yaşanmasına yol açtı. Fanatik; Ergün'ün, Lyon'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Denayer'le bir görüşme yapacağını belirtiyor. Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırtan yıldız oyuncu Jason Denayer ile anlaşmak üzere.

Bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta forma giyen Jason Denayer, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Lyon, 2018 yılında Denayer için Manchester City'ye 10 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. Galatasaray'da forma giydiği kısa dönemde taraftarın çok beğendiği oyuncular arasına giren Jason Denayer, sarı-kırmızılı takıma bağlılığını birçok kez dile getirmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın can damarı Galatasaray'da! Bedava...Beşiktaş'ın can damarı Galatasaray'da! Bedava...
Süper Lig'e 'bedavaya' geliyor!Süper Lig'e 'bedavaya' geliyor!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kestiAli Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz!

Önümüzdeki sezon Avrupa'da 5 takımla mücadele edeceğiz!

Futbolda yılın skandalı!

Futbolda yılın skandalı!

Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor!

Futbol dünyası bu iddiayı konuşuyor!

Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor'un oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor'un oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.