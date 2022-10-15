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Beşiktaşlıların istemediği Batshuayi, Haaland ile yarışıyor! Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu...

15.10.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin bu sezonki sürpriz transferi Batshuayi, sarı-lacivertli kariyere golleriyle başladı. Oyuna sonradan girdiği maçlarda fileleri sarsmayı başaran Belçikalı yıldız taraftarın da kısa süre içinde gözüne girdi. Avrupa'yı sallayan Haaland ile yarışan Batshuayi'nin yakaladığı istatistik görenleri şaşkına çevirdi.

Beşiktaşlıların istemediği Batshuayi, Haaland ile yarışıyor! Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Avrupa'da Haaland rüzgarı eserken, Fenerbahçe'nin Batshuayi'si yıldız oyuncuya rakip oldu. Sarı-lacivertli formayla gollerine devam eden Belçikalı oyuncu, Haaland ile yarışıyor...

HER 55 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR

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Fenerbahçe'de maçlara genelde yedek başlayan Batshuayi, toplamda 222 dakika sahada kalabildi. Bu süreye rağmen Belçikalı oyuncu kısa süre içinde 4 gole ulaştı. Yıldız oyuncu, her 55 dakikada bir fileleri havalandırıyor...

TEK RAKİBİ ERLING HAALAND!

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Manchester City formasıyla rekorları altüst eden Haaland ise bu sezon 1049 dakika sahada kaldı. 20 gole ulaşarak kısa süre içinde rekorları kıran yıldız oyuncu, her 52 dakikada bir gol atıyor.


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batshuayi fenerbahçe haaland Avrupa sezon
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