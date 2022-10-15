Beşiktaşlıların istemediği Batshuayi, Haaland ile yarışıyor! Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu...

Avrupa'da Haaland rüzgarı eserken, Fenerbahçe'nin Batshuayi'si yıldız oyuncuya rakip oldu. Sarı-lacivertli formayla gollerine devam eden Belçikalı oyuncu, Haaland ile yarışıyor...
Fenerbahçe'de maçlara genelde yedek başlayan Batshuayi, toplamda 222 dakika sahada kalabildi. Bu süreye rağmen Belçikalı oyuncu kısa süre içinde 4 gole ulaştı. Yıldız oyuncu, her 55 dakikada bir fileleri havalandırıyor...
Manchester City formasıyla rekorları altüst eden Haaland ise bu sezon 1049 dakika sahada kaldı. 20 gole ulaşarak kısa süre içinde rekorları kıran yıldız oyuncu, her 52 dakikada bir gol atıyor.
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