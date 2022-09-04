Beşiktaş'ta bir gencin silahla öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki bir gencin silahla vurularak öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos'ta, Etiler'deki bir iş yerinde çalışan B.A. aralarında husumet olduğu öğrenilen bir kişiyle sokakta tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla vurulan B.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği B.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayeti gerçekleştirdiği ve motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde B.A'nın kaçarken silahla vurulup yere düşmesi yer alıyor.

