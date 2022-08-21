YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

21.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Beşiktaş'ta dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beşiktaş'ta 81 yaşındaki emekli öğretmeni 20 bin dolar dolandırmak isteyen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A, 18 Ağustos'ta özel bir bankanın şubesinden 20 bin dolar çekmek istedi. Emekli öğretmenin dolandırılıyor olmasından şüphelenen banka görevlileri, durumu polise bildirdi.

Bankaya gelen polis ekipleri, A.H.A'nın, kendisini polis, hakim ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle çektiği 20 bin doları söz konusu şüphelilere vermeye hazırlandığını tespit etti.

Bunun üzerine emekli öğretmenin evinde hazır bekleyen polis ekipleri, parayı almaya gelen Hacı A.E.'yi (34) suçüstü gözaltına aldı.

Tekstil işiyle uğraşan ve 10 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, adli makamlara sevk edildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Minberi Aksa Derneğinden Mescid-i Aksa'nın yakılışının 53. yılında anma programıUluslararası Minberi Aksa Derneğinden Mescid-i Aksa'nın yakılışının 53. yılında anma programı
GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti
GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldüGÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsü çarptı, 15 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şüpheli 20 bin dolar beşiktaş

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:12
İkindi
16:59
Akşam
20:02
Yatsı
21:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.