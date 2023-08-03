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Beşiktaş’ta silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

03.08.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Beşiktaş’ta silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı beşiktaş

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