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Beşiktaş’ta yaşayan ihtiyaç sahipleri ücretsiz kardiyoloji tedavisi alabilecek

İHA İHA
16.02.2024 13:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan ve kalp sağlığı hizmeti almak isteyen ihtiyaç sahibi komşuları için Türk Kalp Vakfı ile bir protokol imzaladı.

Beşiktaş’ta yaşayan ihtiyaç sahipleri yapılan protokol çerçevesinde Türk Kalp Vakfı’ndan ücretsiz kardiyoloji tedavisi alabilecek. Protokol, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven’in imzalarıyla yürürlüğe girdi.

Beşiktaş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla ilçede yaşayan komşularının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi, Türk Kalp Vakfı ile yaptığı iş birliği sayesinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar kardiyoloji alanında ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Herhangi bir yaş sınırının bulunmadığı Beşiktaş’ta ikamet eden ve maddi yönden kriterlere uyan kişilerin Kardiyolojik bakım ve tedavileri Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi bünyesinde ve Vakfın programlayacağı şekilde sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanabilecek. Ücretsiz kalp sağlığı hizmeti için ilgili kişilerin Beşiktaş Belediyesi’nin Çözüm Merkezi numarası olan 444 44 55’i arayarak talep oluşturması gerekiyor. İhtiyaç sahibi kişiler, uzman kadrosu ve donanımlı altyapısıyla hizmet sunan Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi’nin kardiyoloji biriminden ücretsiz tedavi hizmeti alabilecek.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven’in imzalamasıyla protokol yürürlüğe girdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat protokol sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık her bireyin en temel hakkı. Kalp sağlığı da bunun başında geliyor. Ancak, ne yazık ki ülkemizde yaşanan maddi zorluklar nedeniyle pek çok insanın kalp sağlığıyla ilgili gereken bakım ve tedaviyi alamadığı bir gerçek. İşte bu noktada, Belediyemiz ve Türk Kalp Vakfı’nın ortaklığıyla yürütülecek olan bu protokol, kalp sağlığı risklerini minimize etmeyi ve toplumumuzun her kesimine erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor.
Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi, uzman kadrosu ve donanımlı altyapısıyla, kalp sağlığı konusunda önemli bir kurum. Bu iş birliğiyle, maddi sıkıntılar nedeniyle sağlık hizmetlerinden mahrum kalan vatandaşlarımızın kardiyolojik bakım ve tedaviye erişimini sağlayacağız."

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