YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş'ta yolu kapatıp oyun oynayan baba ve oğula para cezası verildi

Beşiktaş'ta yolu kapatıp oyun oynayan baba ve oğula para cezası verildi

16.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta, yolu trafiğe kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynayan baba ve oğluna 2 bin 157 lira idari para cezası kesildi.

Akaretler Şair Nedim Caddesi'nde, 13 Kasım saat 01.30 sıralarında 34 BIH 216 plakalı hafif ticari araçla seyreden sürücü ve yanındaki kişi, yolu trafiğe kapattıkları araçtan inerek yüksek sesli müzik eşliğinde oynamaya başladı.

Trafiği aksatıp yolun ortasında bir süre oyun oynayan kişiler, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de aracın plaka bilgilerinden yola çıkarak bu kişilerin Aziz A. (51) ile oğlu Sezgin Can A. (21) olduğunu belirledi.

Aracı kullandığı belirtilen Sezgin Can A. ile Aziz A. polislerce yakalandı.

Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin incelemesinde, aracın bagaj kısmında teknik değişikler yapılıp yüksek ses için müzik sistemi takıldığı anlaşıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürülen baba oğula Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 6 farklı maddeden toplam 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te 3 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldüFatih'te 3 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
Denizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıDenizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacakVan Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak
Anahtar Kelimeler:
trafik baba ve oğul beşiktaş para cezası

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.