Beşiktaş'ta yolu kapatıp oyun oynayan baba ve oğula para cezası verildi

Akaretler Şair Nedim Caddesi'nde, 13 Kasım saat 01.30 sıralarında 34 BIH 216 plakalı hafif ticari araçla seyreden sürücü ve yanındaki kişi, yolu trafiğe kapattıkları araçtan inerek yüksek sesli müzik eşliğinde oynamaya başladı.

Trafiği aksatıp yolun ortasında bir süre oyun oynayan kişiler, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de aracın plaka bilgilerinden yola çıkarak bu kişilerin Aziz A. (51) ile oğlu Sezgin Can A. (21) olduğunu belirledi.

Aracı kullandığı belirtilen Sezgin Can A. ile Aziz A. polislerce yakalandı.

Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin incelemesinde, aracın bagaj kısmında teknik değişikler yapılıp yüksek ses için müzik sistemi takıldığı anlaşıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürülen baba oğula Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 6 farklı maddeden toplam 2 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

