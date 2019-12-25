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Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay hakkında çıkan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberi yalanladı.

Beşiktaş’tan Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd açıklaması

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan ’Beşiktaş’ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor’ başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup Tyler Boyd

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