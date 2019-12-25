Beşiktaş’tan Dusko Ivanovic’e teşekkür mesajı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan beri Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada ayrıca Ivanovic’e emekleri için teşekkür edilerek, yeni takımı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz da başarılar dilendi.
Federasyondan tarihi karar!
Ligde Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor
'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok
Ozan Kabak'tan G.Saray'a ziyaret
Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması
Mustafa Özer iddialı konuştu
Lucescu'nun yeni takımı belli oldu
Şote Özbekistan'da yılın antrenörü seçildi
Serdar Aziz'e Rusya'dan 2 talip birden!
Fenerbahçe'den TFF'ye flaş çağrı! 'Açıklayın!'
Trabzonspor'dan flaş transfer! Kiralık...
Fiorentina yeni hocasını buldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum