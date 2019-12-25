Beşiktaş’tan Dusko Ivanovic’e teşekkür mesajı

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan beri Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevini yürüten Dusko Ivanovic ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca Ivanovic’e emekleri için teşekkür edilerek, yeni takımı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz da başarılar dilendi.





