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Besin eş anlamlısı nedir? besinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

09.08.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı karşılayan bir dil içinde birden farklı şekilde yazılan kelimeler anlamına gelir. Bu kelimelerden bazıları farklı dil kökenlerinden dilimize geçmiştir. Kelime bakımından oldukça zengin bir dile sahip olan Türkçede yazılışları ve okunuşları farklı olan birçok eş anlamlı kelime bulunur. Bu kelimeler cümle içinde kullanıldığı zaman cümlede anlam değişikliğine yol açmaz.

Dilimizde birbiri ile yazılışları ve okunuşları aynı olmasa da anlamdaş olan kelimeler bulunur. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçede bulunan pek çok eş anlamlı kelimelerden bir tanesi de besin kelimesidir. Besin kelimesinin yazılışı ve okunuşu farklı olsa da aynı anlama gelen gıda kelimesi besinin eş anlamlısı olarak kullanılır.

Besin Kelimesinin Eş Anlamlısı

Besin kelimesinin eş anlamı Türk Dil Kurumuna göre gıda kelimesidir. Besin kelimesi anlam olarak ise organizma için gerekli olan ve yenilebilir maddeler olarak ve varlığı sürdürmek için gerekli olan şey olarak açıklanır. Besin kelimesinin eş anlamı olan sözcük gıda sözcüğüdür. En az besin kelimesi kadar aktif bir şekilde kullanılan gıda kelimesi cümle içinde besinin yerine yazıldığı zaman anlamda herhangi bir değişme olmaz.

Günlük yaşamda yazı dilinde ve konuşma dilinde çok sık kullanılan bir kelime olan besin kelimesi birçok alanda terimsel olarak da kullanılır. Örneğin; besin değeri, besin takviyesi, besin ögeleri gibi. Türkçede bulunan okunuşları ve yazılışları farklı olan eş anlamlı kelimeler farklı cümlelerde aynı anlamlar için kullanılabilir. Eş anlamlı olan kelimelerin daha iyi kavranabilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Besinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Vücuda gerekli olan doğru besin kaynaklarını tüketmek çok önemlidir.
  • Süt ve süt ürünleri proteinli gıdalar arasında ilk sıralarda yer alır.
    Besin ve gıda kelimeleri iki cümlede de aynı anlama gelir. Örneklerin içerisinde olan besin ve gıda kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler için örnekler farklı cümleler ile çoğaltılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
besin

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