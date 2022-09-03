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Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü

03.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Türkekul (55), İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.

Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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