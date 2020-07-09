Besni Belediyesi “Dokuyan Eller” Projesini hayata geçirdi

Adıyaman’ın Besni İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Dokuyan Eller” projesiyle kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlayacak.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre’nin seçim öncesi vaatlerinden biri olan “Dokuyan Eller” Projesi Besni Belediyesi Merkezi Eğitim Merkezi çatısı altında hayata geçirildi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre seçim öncesi vaat ettiği 41 projeyi adım adım gerçekleştiriyor. 41 Projeden biri olan “Dokuyan Eller” projesi ile yöresel dokuma el halıların üretimi ve el sanatları becerisini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için açılan kursta kadınlar el emeği göz nuru halıların üretimine başladı.

Başkan Emre bu proje ile Besni’yi üreten şehir olarak asıl kimliğine kavuşturmak istediklerini belirtti.

Yakın zamanda farklı dallarda üretime dayanan mesleki eğitimler düzenlemek ve yetişmiş insan gücü kapasitesini artırmak maksadıyla Besni Belediyesi’nin Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başladığını belirten Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Yöresel dokuma el halıların üretimini sağlamak, el sanatları becerisini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla söz vermiş olduğumuz Dokuyan Eller Projesi kapsamında atölyemiz ilk faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında 25 ev hanımını İş-Kur Mesleki Eğitim Projeleri alanında meslek öğrenip üretime katılıyor.

Bu projemiz ile ilçemizin kültüründe ve geçmiş dönem ticari alanda önemli gelir kaynağı olan dokumacılık yeniden gün yüzüne çıkmış oluyor, halılar ilçe kültürüne bağlı kalarak yeni ebatlarda üretilmektedir.

Proje ile kadınlara el becerisini kazandırmak adına ilçemizde iş alanı oluşturulmuş oldu. İlçemizde yaşayan kadınlarımızın halı dokuma alanında mesleki becerilerini geliştirerek üretim yapmasını sağlamaya yönelik çalışma ile Sosyal Belediyecilik alanında faaliyetlerimiz devam edecektir” dedi.

Belediye Başkanı Emre, Dokuyan Eller atölyesinde yapılan Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılacak olmasından dolayı Ayasofya Cami’nin mihrabında kullanılmak üzere gönderecekleri seccadeye ilmek atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

