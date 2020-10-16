YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Besni Belediyesinden okullara dezenfektan standı

Besni Belediyesinden okullara dezenfektan standı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında okullara dezenfektan stantları yerleştirildi.Okullara dezenfektan ve maske dağıtımı yapan Besni Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders görmelerini sağlamış olacak.Pandemi sürecinin ilk anından bu yana ilçe genelinde sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Okullarımızı, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızın sıkça kullandıkları alanlarda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz.

Besni Belediyesinden okullara dezenfektan standı

Adıyaman’ın Besni Belediye Başkanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında okullara dezenfektan stantları yerleştirildi.
Okullara dezenfektan ve maske dağıtımı yapan Besni Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda ders görmelerini sağlamış olacak.
Pandemi sürecinin ilk anından bu yana ilçe genelinde sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Okullarımızı, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızın sıkça kullandıkları alanlarda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizin tüm sokaklarını ve caddelerini dezenfekte edici ilaçlarla yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizler için çok önemlidir. Bu sebeple de okullarımızın yüz yüze eğitim ve öğretime başlamasından dolayı yine öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için Besni ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel ile beraber okullarımızı ziyaret ederek, okullarımız için yaptırmış olduğumuz dezenfektan stantlarını hediye ediyor ve maske desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Besni Belediyesinden okullara dezenfektan standı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
30 bin TL gasp etti, serbest bırakıldı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Adana'da bahçeden 15 ton nar hasat edip çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:17
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:11

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Tekdemir Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Turanlı Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Tabela işçilerin üzerine düştü: 2 yaralı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Otomobil çocuğa çarptı
Otomobil çocuğa çarptı
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Vekil Toprak’tan, Turanlı’ya ziyaret
Hafızlığını Tamamlayınca Ailesi Umreye Gönderiyor
Hafızlığını Tamamlayınca Ailesi Umreye Gönderiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.