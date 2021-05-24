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Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

24.05.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran’ı silahla vurduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Serhat Okuducu hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Okuducu’nun 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı davasında gelişme

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'ı vuran ve hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırıBest Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu SEGBİS sistemi ile bağlanırken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı olay yerini gösteren kamera kayıtlarında müşteki ile sanık arasında itişme olduğunu ve müştekinin sanığı ittikten sonra sanığın elinde bulunan silah ile ateş ettiğini açıkladı. Sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu aktaran cumhuriyet savcısı, Serhat Okuducu’nun ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ile avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Seyit Yaran silahlı saldırı
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