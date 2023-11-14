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  4. Best Model of Turkey 2023'ün kazananı belli oldu! Yağmur Karlı'nın pozları sosyal medyayı salladı

Best Model of Turkey 2023'ün kazananı belli oldu! Yağmur Karlı'nın pozları sosyal medyayı salladı

14.11.2023 15:18 | Son Güncelleme:
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Bu yıl 36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol “En İyi Model” olarak yarışmada birinci oldular. Best Model of Turkey birincisi Yağmur Karlı'nın Instagram pozları da gündem oldu.

1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı gerçekleşti.

Best Model of

Best Model Of Turkey'in kazanan isimleri de belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldular.

Yağmur Karlı 1

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Yağmur Karlı iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Yağmur Karlı 2

Karlı'nın cesur paylaşımlarına; 'Hak eden kazanmış', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Tarzı da kendisi de çok güzel kazanmayı hak etti' gibi yorumlar yapıldı.

Yağmur Karlı 3

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi olan Yağmur Karlı 22 yaşında. Karlı, 1.78 boyunda ve 56 kilodur.

Yağmur Karlı 4

Yağmur Karlı 8

Yağmur Karlı 6

Yağmur Karlı 7

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