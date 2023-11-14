Best Model of Turkey 2023'ün kazananı belli oldu! Yağmur Karlı'nın pozları sosyal medyayı salladı

1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı gerçekleşti.

Best Model Of Turkey'in kazanan isimleri de belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldular.

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Yağmur Karlı iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Karlı'nın cesur paylaşımlarına; 'Hak eden kazanmış', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Tarzı da kendisi de çok güzel kazanmayı hak etti' gibi yorumlar yapıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi olan Yağmur Karlı 22 yaşında. Karlı, 1.78 boyunda ve 56 kilodur.









