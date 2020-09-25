MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanma olayında yeni gelişme!

Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanma olayında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Şişli'de dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Best Model Türkiye birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralanma olayında yeni gelişme!

Olay, Şişli'nin ünlü semti Nişantaşı'nda Ihlamur Yolu Sokak üzerinde geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Üç arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle içlerinden biri silahını çıkartarak Onur Seyit Yaran'a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Yaran'ın omzuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan ünlü oyuncu ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

onurseyit-660x474

Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahla yaralayan şüphelinin yakalanması için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Yaran'ı silahla yaralayan Serhat O. dün akşam saatlerinde Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin yaralama olayını kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Oyuncu Seyit Yaran'ın ortak bir arkadaşıyla arasını bozduğunu iddia eden Serhat O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Eski futbolcu milyonluk arabasıyla Bebek'te turladı Eski futbolcu milyonluk arabasıyla Bebek'te turladı
Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?Kavuğunu teslim eden Rasim Öztekin kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
Korkunç olay! 10. kattan havalandırma boşluğuna düştü
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
ABD’de sanık, hapis cezasını duyunca mahkemeden kaçtı
ABD’de sanık, hapis cezasını duyunca mahkemeden kaçtı
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
MasterChef'te Serhat neden yok?
MasterChef'te Serhat neden yok?
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bomba İbrahim Tatlıses itirafı! 'Çapkınlık huyunu...'
Bomba İbrahim Tatlıses itirafı! 'Çapkınlık huyunu...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selena Gomez ilk kez yaralarını gösterdi!
Bacağından alınan dokular sayesinde... İlk kez gösterdi
Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?
Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında? Simge Sağın nereli?
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerini yorumladı! ‘Dizi dünyası çok başka bir boyuta...’
O psikiyatr açıklama yaptı! 'Masumlar Apartmanı’nı...'
Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu muhabirlerin üzerine yürüyüp tehdit etti!
Sevgilisi tehdit etti o umursamadı! Şoke eden anlar
Meghan Fox'un genç sevgilisinden aşk itirafı
Eşini boşayıp genç sevgilisine gitmişti! Genç aşıktan itiraf
Masterchef Walison Fonseca'nın Türk eşi Melisa Pınar pozlarıyla olay oldu
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.