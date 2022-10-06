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"Best Of Rumeli 2022" ödülleri sahiplerini buldu

06.10.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Best Of Rumeli 2022" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen "Best Of Rumeli" ödülleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen törenle verildi.

RUBAFED'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, sunucu, radyocu, sosyal medya fenomeni, sporcu, modacı, Rumeli kültür elçisi ve dijital içerik üreticisinin en iyilerinin seçildiği ve Balkanlarla alakalı bir filmin belirlendiği etkinlik, bu yıl 4. kez 17 kategoride gerçekleştirildi.

Toplam 610 bin kişi oy kullandığı etkinlikte, özel ödüllerle birlikte 25 ödül takdim edildi.

"Best Of Rumeli 2022" kapsamında "En İyi Kadın Oyuncu" Gülsim Ali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ertan Şaban, "En İyi Erkek Sanatçı" Sinan Akçıl, "En İyi Kadın Sanatçı" Derya Uluğ, "En İyi Sanatçı Özel Ödülü" Metin Şentürk, "En İyi Yazar" Sevda Türküsev, "En İyi TV Sunucusu" Mesut Yar, "En İyi Radyocu" Cem Arslan, "En İyi Sosyal Medya Fenomeni" Eylül Öztürk Özkan, "En İyi Gazeteci" Cengiz Semercioğlu, "En İyi Sporcu" Kenan Sipahi, "En İyi Modacı" Gülşah Saraçoğlu, "En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı" Orhan Kemal, "En İyi Dijital İçerik Üreticisi" Gökhan Çıra, "En İyi Akademisyen" Prof. Dr. Hüseyin Bağcı seçildi.

Ayrıca "Duayen Sanatçı" ödülleri Fuat Güner ve Gönül Yazar'a verilirken, bu yıl "En İyi Film" Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu olarak belirlendi.

Rumeli Kültür Elçisi ödülü de Çiğdem Taştan'a takdim edildi.

Özel ödüller ise Balkan kültürünün tanıtımına katkılarından dolayı TRT 1'in devam eden ve beğeniyle izlenen dizisi "Balkan Ninnisi"ne, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı eğlence programına, "En Başarılı Haber Programı" olarak Show TV Ana Haber'e e "En Başarılı Magazin Programı" olarak "Magazin D"ye değer görüldü.

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