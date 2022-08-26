"Best Of Rumeli 2022" oylamaları başladı

İSTANBUL (AA) - Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından düzenlenen "Best Of Rumeli" ödülleri için oylamalar başladı.

Türkiye'de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar, sunucu, radyocu, sosyal medya fenomeni, sporcu, modacı, Rumeli kültür elçisi ve dijital içerik üreticisinin en iyilerinin seçildiği ve Balkanlarla alakalı bir filmin belirleneceği etkinlik, bu yıl 4. kez 17 kategoride gerçekleştiriliyor.

Sunuculuğunu oyuncu ve sunucu Ebru Destan ile radyocu ve sunucu Yusuf Emin'in birlikte üstlendiği "Best Of Rumeli" ödülleri, 3 Ekim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Salonu'nda sahiplerini bulacak.

Bakırköy'de bir otelde gerçekleştirilen etkinliğin basın toplantısında konuşan Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan, federasyon olarak uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Rumeli, Balkan kökenli vatandaşların sesi olmaya gayret ettiklerini, 100'e yakın dernekle birlikte de Balkan kökenli olanları temsil etmeyi kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Bu bağlamda farklı alanlarda birçok projeye imza attıklarını belirten Atakan, "Türkiye sınırları içerisinde yaşayan yaklaşık 30 milyon soydaşımızla, Balkan coğrafyasından ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'ne gelirken bavullarımızda, sandıklarımızda bir tek giyim eşyası getirmedik. Biz Osmanlı'nın buradan oraya götürdüğü ve orada harmanladığı koskocaman bir Rumeli kültürünü tekrar ana vatanımıza getirdik. Bunu da birçok filmde, dizide, spor alanında bugüne kadar görmüş olduk." dedi.

Atakan, ödüllerin ilk olarak 2018'de verilmeye başladığına işaret ederek, oylamalara geçen yıl 372 bin başvuru katıldığını, bu yıl ise 500 bin kişinin oylamasını hedeflediklerini ifade etti.

- 20 Eylül'e kadar oylamalar devam edecek

Oylamaların "bestofrumeli.com.tr" adresinden, 20 Eylül'e kadar yapılacağı etkinlikte bugüne kadar aralarında Ayşe Kulin, Filiz Ahmet, Rumeli Ekrem, Havva Karakaş, Naim Süleymanoğlu, Suzan Kardeş, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Zara ve Gökhan Tepe'nin bulunduğu birçok isme verildi.

Her sene Balkan bandosu ve kokteyl ile başlayan ödül töreninin açılışı bu yıl, piyano resitali ve Atatürk'ün en sevdiği bir Rumeli türküsüyle yapılacak.

Bu yılki Best Of Rumeli adayları ise şöyle:

"En İyi Erkek Oyuncu", Birkan Sokullu, Onur Tuna, Ertan Şaban, Kaan Urgancıoğlu, Metin Akdülger

"En iyi Kadın Oyuncu", Pelin Karahan, Esra Dermancıoğlu, Melis Sezen, Gülsim Ali, Elvan Dişli

"En iyi Kadın Sanatçı", Derya Uluğ, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Sibel Can, Demet Akalın

"En İyi Erkek Sanatçı", Fettah Can, Sinan Akçıl, Cem Adrian, Can Bonomo, Metin Şentürk

"En İyi Yazar", Sevda Türküsev, Nuran Tashan, Yıldız Umay, Nilüfer Açıkalın, Ramis Çınar

"En İyi TV Sunucusu", Mesut Yar, Evrim Akın, Nermin Gül, Uğur Arslan, Buket Aydın

"En iyi Radyocu", Nihad Sırdar, İrfan Aslanhan, Erol Cambaz, Cem Arslan, Banu Karakuş

"En İyi Sosyal Medya Fenomeni", Eylül Öztürk Özkan, Ataberk Doğan, Barış Ateş, Merve İpek Öztürk, Odun Herif

"En İyi Gazeteci", Nurcan Sabur, Cengiz Semercioğlu, Uğur Dündar, Hıncal Uluç, Erdoğan Aktaş

"En iyi Sporcu" Kenan Sipahi, Necip Uysal , Meliha İsmailoğlu, Ersin Destanoğlu, Zehra Güneş

"Duayen Sanatçı" Candan Erçetin, Ayşegül Aldinç, Fuat Güner, Ajda Pekkan, Gönül Yazar

"En İyi Film", "Nereye Gidiyorsun Aida", "Acı Kiraz", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", "Bal Kaymak, "Geçmişteki Sır"

"En iyi Modacı" Müyesser Kurt , Barış Avcı, Gülşah Saraçoğlu, Cemil İpekçi, Amor Gariboviç

"En İyi Rumeli Müziği Yapan Sanatçı", Rumeli Orhan ve Kemal, Halil Eser, Sevdet Paftalı, Berkay Gülseven, Ekrem Erşan

"Rumeli Kültür Elçisi", Buzuki Orhan, Hasan Rodoplu, Çiğdem Taştan, Arif Lila, Soner Özbilen

"En İyi Dijital İçerik Üreticisi", Orkun Işıtmak, Armağan Çağlayan, Gökhan Çınar, Seçkin Süngüç, Enis Arıkan

"En İyi Akademisyen", Prof. Dr. Ayşe Karapınar, Prof. Dr. Emin Balkan, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Prof. Dr. Orhan Derman, Prof. Dr. Sacide Pehlivanoğlu.

