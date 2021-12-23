MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bestemsu Özdemir, eski aşkı sorulunca yeni aşkını ilan etti: Adını bile anmayalım

Bestemsu Özdemir, eski aşkı sorulunca yeni aşkını ilan etti: Adını bile anmayalım

23.12.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz akşam trafikte objektiflere yansıdı. Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla ilgili beklenmeyen bir itirafta bulundu.

Bestemsu Özdemir, eski aşkı sorulunca yeni aşkını ilan etti: Adını bile anmayalım

Son olarak ekran ömrü kısa süren İkimizin Sırrı dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, Etiler’de trafikte görüntülendi.

Özdemir, muhabirlerin “2021 sizin için nasıl geçti?” sorusuna “Ülkemiz için zor bir sene oldu. Ben de son dönemde böbrek iltihabı rahatsızlığı yaşadım ama şu an çok iyiyim” yanıtını verdi.

Özdemir, geçtiğimiz günlerde Şef Yağız İzgül ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

yağız

"HAYATIMDA BAMBAŞKA BİRİ VAR"

Özel hayatı hakkında flaş bir itirafta bulunan güzel oyuncu, "Hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi tanıdık biri değil.” diyerek şaşırttı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsisi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Seda Bakan derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçtiSeda Bakan derin yırtmaçlı elbisesiyle kamera karşısına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Vatandaşın gözü raflarda! İndirim yapıyorlar ama...

Vatandaşın gözü raflarda! İndirim yapıyorlar ama...

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Bakan Nebati'den üretim yapanlara kredi müjdesi

Dikkat! 2500 liralık vergi iadesinde süre doluyor!

Dikkat! 2500 liralık vergi iadesinde süre doluyor!

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

Evlilik öncesinde SMA taraması başlıyor!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.