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Bestemsu Özdemir evlilik teklifi bekliyor

02.12.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık yedi aydır Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşayan Bestemsu Özdemir, gazetecilerin özel hayatıyla alakalı sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu, Evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" itirafında bulunarak, kahkaha attı

Bestemsu Özdemir evlilik teklifi bekliyor

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Etiler'deydi. Özdemir, bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"İŞİMİZİN GEREĞİ NEYSE ONU YAPIYORUZ"

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bestemsu Özdemir, dijital platformlardaki sansürsüz sahneler hakkında konuştu.

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Oyuncu, "Bütün projeleri takip etme şansı buluyorum. İşimizin gereği neyse bizler onu yapıyoruz. Bana da gelse ben de kabul ederim ve yaparım" dedi.

Snob Magazin'in haberine göre; Bestemsu Özdemir, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadığı Serkan Mehmet Durdu ile ilişkisi hakkında ise, "Her şey yolunda. Ben de evlilik teklifi bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecek? Buradan da ona duyuralım" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.

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