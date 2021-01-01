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Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.01.2021 22:42 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ereğli yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza saat 18.30 sularında Ereğli-Zonguldak Karayolu Soğanlı rampası mevkiinde meydana geldi.

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Zonguldak-Ereğli yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sularında Ereğli-Zonguldak Karayolu Soğanlı rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre beton mikserinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü için kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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