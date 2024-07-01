YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA İHA
01.07.2024 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde beton mikserinin çarptığı 68 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç.. yönetimindeki 42 E 6320 plakalı beton mikseri cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Emin Kürklü’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Kürklü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Emin Kürklü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kürklü’nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil şarampole devrildi, 2 yaralıOtomobil şarampole devrildi, 2 yaralı
Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındıUyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa’da 24 mahalleye 28 ek trafoŞanlıurfa’da 24 mahalleye 28 ek trafo
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:37
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.