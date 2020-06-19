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"Beton set" engelinden göle geçemeyen kaplumbağalara vatandaşlar yardım ediyor

KONYA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

"Beton set" engelinden göle geçemeyen kaplumbağalara vatandaşlar yardım ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kaplumbağası, yengeç ve su yılanlarının yaşam alanı olan göle geçişine, kıyı kesimine yapılan beton setler engel oluyor.

Göl kıyısına demir korkuluklar yapılmak üzere oluşturulan beton setler, vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine yerlerinden sökülmelerine karşın, gölde yaşayan canlıların geçişlerine engel olmaya başladı.

Duyarlı vatandaşlar, setler nedeniyle göl tarafına geçemeyen kaplumbağalara yardımcı oluyor.

Göl kenarındaki bisiklet yolunda gezinti yapan Bahri Öztaş, İçerişehir Mahallesi’ndeki sahil şeridine geçen yıllarda yapılan beton setlerin su kaplumbağalarının yanısıra yengeç ve su yılanlarının yaşam alanı olan göl sularına geçişine engel olmaya başladığını söyledi.

Bu yüzden birçok kaplumbağa, yengeç ve yılanın telef olabildiğine dikkati çeken Öztaş, "Göl kenarında yapılan bu beton set yüzünden geçmiş yıllarda bir sürü yılanın telef olduğunu burada herkes gördü. Burada gördüğüm kaplumbağa şanslı, suya bırakacağım. Biz görmeseydik, büyük ihtimalle burada telef olacaktı." dedi.

İçerişehir Mahallesi'ndeki sahilde yaya ve bisiklet yoluna paralel 4-5 kilometrelik kesimde beton setlerin bulunduğunu aktaran Öztaş, "Bu canlıların buralarda ölmemeleri için bu soruna bir çözüm bulunmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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