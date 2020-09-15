YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Beyağaç Belediye Başkanın korona virüs testi pozitif çıktı

Beyağaç Belediye Başkanın korona virüs testi pozitif çıktı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Evde tedavi altında olduğunu söyleyen Başkan Akçay, “Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum.

Beyağaç Belediye Başkanın korona virüs testi pozitif çıktı

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Evde tedavi altında olduğunu söyleyen Başkan Akçay, “Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim” dedi.
Denizli’nin Beyağaç ilçe Belediye Başkanı Mustafa Akçay sosyal medya hesaplarından korona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Tavas Devlet Hastanesinde test yaptırdığını belirten Başkan Akçay, “Değerli Dostlar ve Hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi Günü Tavas Devlet Hastanesi’nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim” dedi. Akçay’ın açıklamasının ardından birçok vatandaş geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beyağaç Belediye Başkanın korona virüs testi pozitif çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Denizli Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Denizli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Anıl Eczanesi
Pamukkale
Candeniz Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Denizlispor’un 4 haftalık maç tarihleri belli oldu
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.