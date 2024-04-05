Beyağaç’ta Akçay 3 dönem sonra görevini Başkan Pütün’e devir etti

Sezayi Pütün, seçim koordinasyon merkezi olarak kullandığı binadan yüzlerce Beyağaçlı ile Ziraat Odasına geldi. Oda binası balkonunda vatandaşlara hitap eden Pütün, seçimlerde kendisine ve ekibine desteklerinden dolayı Beyağaç halkına teşekkür etti. 3 dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Akçay, kalabalık eşliğinde Beyağaç Belediyesine gelen Sezayi Pütün’ü belediye çalışanlarıyla birlikte çiçeklerle karşıladı. Belediye çalışanları ve eski Belediye Başkanı Mustafa Akçay ile tek tek tokalaşan Pütün makam odasına çıktı.

Sıcak ve samimi bir ortamda devir teslim töreni yapıldı. Mustafa Akçay, yaptığı konuşmada; “Beyağaç bizim ortak değerimiz. Bundan sonra üstüme düşen ne olursa Sezayi Pütün Başkana destek olmaya devam edeceğim. Sezayi Pütün Başkanı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Devir teslim töreninde karşılıklı atılan imzalardan sonra Mustafa Akçay, Beyağaç ilçe mührünü teslim ettikten sonra belediye başkan rozetini de kendi elleri ile Sezayi Pütün’ün yakasına taktı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün de Mustafa Akçay’ın hizmetleri için kendisine teşekkür etti.





