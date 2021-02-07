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"Beyaz gelinliğini" giyen Toros Dağları, doğa yürüyüşçülerinin rotası oldu

07.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Yazın serinlemek isteyenlerin tercih ettiği Toros Dağları, karla kaplandığı kış aylarında ise doğal parkurları ve manzarasıyla doğaseverlerin uğrak yeri haline geliyor - Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay: - "Geldiğiniz zaman etrafı karlı dağlarla çevrili, düz bir ovanın içerisinde hayat bulacaksınız. 2 bin 200 metre rakımın üzerinde oksijen depolayacaksınız ve şehrin gürültüsünden uzak, kendinize huzur hediye etmiş olacaksınız"

OZAN EFEOĞLU - Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Toros Dağları, "beyaz gelinliğini" giydiği kış aylarında doğaseverlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Yazın serinlemek isteyenlerin tercih ettiği Toros Dağları, karla kaplandığı kış aylarında ise doğal parkurları ve manzarasıyla yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Pozantı ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaktaki Elmalı Boğazı mevkisinde bir araya gelen doğa yürüyüşçüleri, yaklaşık 8 saatlik gezintiyle doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakımı yüksek ilçelerinde kar yağışının fazla olduğunu söyledi.

Bölgenin kış turizmi için önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Çay, doğaseverlerin ve sporcuların sıklıkla burayı tercih ettiğini kaydetti.

Çay, bölgeye gelenlerin doğal parkurlarda yürüyüş yapma imkanına sahip olduğunu belirterek, "Doğanın ve müthiş ormanın içerisinde bir dağ yolu var. Burası size nefes verecek ve güzellik katacak bir ortama sahip. Geldiğiniz zaman, etrafı karlı dağlarla çevrili, düz bir ovanın içerisinde hayat bulacaksınız. 2 bin 200 metre rakımın üzerinde oksijen depolayacaksınız ve şehrin gürültüsünden uzak, kendinize huzur hediye etmiş olacaksınız." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Zeynep Kıyahan, doğa yürüyüşlerine 4 yıl önce başladığını, Elmalı Boğazı mevkisine ikinci kez geldiğini söyledi.

Bölgeye gelmek için erken saatlerde yola çıktıklarını anlatan Kıyahan, "Bugün karlı yollara ilk defa biz ayak basıyoruz, bu çok güzel bir şey. Tamamen doğayla iç içesiniz, sessiz, huzurlu ve hava aşırı soğuk değil. Daha önce bu tarz yürüyüş yapmayanların da zorlanacağını zannetmiyorum, kesinlikle buraya gelip denemeliler." dedi.

Yaşar Nalyapan da ulaşımının kolay olması nedeniyle tercih ettiği bölgenin, ipli tırmanma ve birçok doğa sporu için imkan sağladığını kaydetti.

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