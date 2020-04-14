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Beyaz Kalpler’de eğitimler online ortamda devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bünyesinde eğitim alan ‘barista’ öğrencileri, derslerini online olarak gerçekleştiriyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okula devam sorunu yaşayan öğrencilere, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim ve öğrenim sağlıyor.

Beyaz Kalpler’de eğitimler online ortamda devam ediyor

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bünyesinde eğitim alan ‘barista’ öğrencileri, derslerini online olarak gerçekleştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okula devam sorunu yaşayan öğrencilere, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim ve öğrenim sağlıyor. Merkezdeki Barista öğrencilerinin korona virüs salgını sebebi ile evde kaldıkları süre içerisinde gördükleri eğitimleri hatırlatmak ve devam ettirmek için online dersler yapılıyor. Barista programında öğrenciler yiyecek ve içecek servisi eğitimi alıyor.
Öğrencilerin yıl içerisinde öğrendiklerini unutmaması ve yeni şeyler öğrenebilmeleri için Beyaz Kalpler’de online dersler yapılıyor. Eğitimler Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin desteklediği ve Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin eğitmenleri tarafından verildi. Yiyecek İçecek Servisi programını başarı ile bitiren öğrenciler sertifikalarını aldı. Öğrencilerin evde kaldıkları süre içerisinde zamanlarını en verimli olarak değerlendirmeleri için uzaktan eğitim çalışmalarına devam edilecek.

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