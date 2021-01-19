"Beyaz örtü" Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında güzel görüntü oluşturdu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki tarihi mekanlar, etkili kar yağışıyla, güzel manzaralara sahne oldu.

Gece başlayan kar yağışı nedeniyle kadim kent Diyarbakır'ın tarihi mekanları beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düşmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışma yürütüyor.

Bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak bu anların keyfini çıkarttı.

