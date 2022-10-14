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Beyaz şapkalı hackerler STM CTF’te bir araya geliyor

14.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STM Capture The Flag'da dereceye girenler toplamda 180 bin TL ödülün sahibi olacak

İSTANBUL (AA) - Uzun soluklu siber güvenlik yarışması "STM Capture The Flag (CTF)"ın finali 18 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk savunma sanayisi ve "siber vatan" için yenilikçi ve milli çözümler üreten STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin bu yıl 8’incisini düzenliyor.

Salgın sebebiyle son 2 yıldır dijitale taşınan STM-CTF etkinliği, bu yıl tekrar yüz yüze geri dönüyor.

CTF’22 için başvurular 23 Ağustos’ta başladı. Başvuruların ardından yapılan ön elemede, yarışmacılar online olarak kozlarını paylaştı. 156 takım ve 613 yarışmacının mücadelesine sahne olan ön elemenin ardından, ilk 50’ye giren takımlar İstanbul’da düzenlenecek CTF’te yarışmaya hak kazandı.

Beyaz şapkalı hackerlerin kıyasıya mücadele edeceği STM CTF finali, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde, 18 Ekim’de başlayacak ve akşam geç saatlere kadar sürecek.

- Siber dünyada zorlu mücadele

Siber güvenlik alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan STM'nin, bu alana yönelik farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF, her yıl siber güvenlik farkındalık ayı ekimde düzenleniyor.

Siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı olan yarışmada, Türkiye’nin uzun soluklu CTF’sinde yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele ediyor. CTF’de mücadele edecek yarışmacılar, kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda karşılarına çıkan zorlayıcı soruları çözmeye çalışıyor.

Verilen bilgiye göre, CTF’ye katılarak derece başarısı gösteren yarışmacılar, STM’de staj veya kariyer imkanı da yakalıyor. Bu yılki CTF’de yarışarak derece elde eden katılımcılar toplamda 180 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmada birinci olan takım 75 bin TL, ikinci olan takım 60 bin TL, üçüncü olan takım ise 45 bin TL para ödülü kazanacak. CTF 22’de, 4,5 ve 6. olan takımlara mekanik klavye, 7,8,9 ve 10. olan takıma ise bluetooth hoparlör verilecek. Ayrıca yarışma süresince gerçekleştirilecek Mini Bilgi Yarışması’na katılım sağlayıp soruları doğru yanıtlayanlar arasından yapılacak çekilişle, Oculus Quest VR sanal gerçeklik gözlüğü hediye edilecek.

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