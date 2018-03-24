Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı Beyaz Show'a bu haft, Türk popunun efsane ismi Fatih Erkoç, Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı’sı Birce Akalay, ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, sosyal medyada büyük hayran kitlesi olan şarkıcı Oğuzhan Uğur ve Jet Sosyete'deki rolüyle dikkatleri çeken Deniz Cengiz konuk oldu.

Program boyunca Birce Akalay'ın güzelliğini öven Beyaz'ın konuyu kaşlarına getirince ise güzel oyuncudan ilginç bir cevap geldi. Kalın kaşlarıyla dikkat çeken Birce Akalay, 'Onlar benim bıyıklarım' deyince herkesi güldürdü. Programda Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat'ın Aslı'ya ilginç komutlarından oluşan video herkesi güldürdü.