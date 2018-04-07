MAGAZİN

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 02:09 | Son Güncelleme

Beyaz Show'a konuk olan İlker Ayrık çantasından çıkardığı acı biberlerle Demet Akalın'a sürpriz yaptı! Demet Akalın'ın daha önce yaptığı biber göndermesine karşılık hazırlıklı gelen İlker Ayrık'ın biberlerinin tadına tüm konuklar baktı. Biberin acısıyla kendinden geçen Demet Akalın dizlerinin üzerine çöktü! İşte Beyaz Show'daki ilginç anlar...

Beyaz Show'da İlker Ayrık'tan Demet Akalın'a acı biberli sürpriz!

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Kanal D'nin ekran klasiği programı Beyaz Show'un 6 Nisan Cuma gecesi yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Beyaz Show'a bu hafta, ünlü şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, digital ilüzyonist Zach King ve ünlü spor spikeri Seyhan Şaşko konuk oldu.

Beyaz Show'a katılan İlker Ayrık, programdan önce hazırladığı sürpriziyle Demet Akalın'ı çok şaşırttı. Demet Akalın'ın daha önce yaptığı biber göndermesine karşılık hazırlıklı gelen İlker Ayrık'ın biberlerinin tadına tüm konuklar baktı.

Acı biberlerden nasibini alan konukların imdadına ayranlar yetişti.

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