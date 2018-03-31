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Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2018 02:20 | Son Güncelleme

Beyaz Show'a konuk olan Seren Serengil'in Yaşar İpek'le olan ilişki sözleşmesi Beyaz'ın diline dolandı! Beyaz Show'da Seren Serengil ve Yaşar arasında yapılan ilişki sözleşmesinin maddelerini okuyan Beyaz başta olmak üzere tüm stüdyo çok şaşırdı. Serengil, Beyaz'ın okuduğu maddelere açıklama getirdi.

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı Beyaz Show'da 30 Mart Cuma akşamı kahkaha dolu anlar yaşandı. Programa bu hafta, sanatçı Rafet El Roman, magazin dünyasının sevilen ismi Seren Serengil, gazeteci Cengiz Semercioğlu, oyuncu Ümit Erdim, Bilgehan Demir konuk oldu.

Seren Serengil ve Yaşar arasında yapılan ilişki sözleşmesinin maddelerini okuyan Beyaz başta olmak üzere tüm stüdyo çok şaşırdı. İlk önce Yaşar'ın esprili maddelerini okuyan Beyaz, ardından Seren Serengil'in zorlayıcı maddelerini okuyunca tüm stüdyo hayret etti. Seren Serengil, 'Espri olsun' diye yaptık derken, Beyaz'ın okuduğu maddelere açıklama getirdi.

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beyaz show Seren Serengil

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