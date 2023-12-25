Beyaza bürünen Kocadağ’da vatandaşların kar keyfi

Kocadağ’ı ziyaret eden vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Samsun’un Atakum ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 350 rakımlı Kocadağ beyazla kaplandı. Uzun süredir kar yağmasını bekleyen vatandaşlar, karın tadını çıkarmak için Kocadağ Yaylası’na çıktı. Samsun’un önemli turizm alanlarında biri olan Kocadağ’da özellikle hafta sonu yoğunluk yaşandı. Kar en çok çocuklara yaradı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar anı yaşadı.

Bazı vatandaşlar il dışından geldiklerini, şehirlerinde kar olmadığı için Kocadağ’ı tercih ettiklerini söyledi. Kimi vatandaşlar semaver veya mangal yaparak vaktini değerlendirdi.

