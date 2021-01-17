Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Sakarya’da etkili olan kar yağışının ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsünde 50 santimetreye ulaşan kar kartpostallık görüntüler oluştu.

Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Esentepe Kampüsü, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, SAÜ İletişim Koordinatörlüğü’nün objektifine kartpostallık kareler yansıdı. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşırken, üniversitenin karla mücadele ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kampüse gelen öğrenciler ve vatandaşlar, oluşan bu güzel manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

